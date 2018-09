Exige PT aclarar el caso de "mochilas parchadas"

NOTICIAS RELACIONADAS Destapa Tamaulipas fraude con mochilas

Cd. Victoria, Tam.- Elsolicitó al Gobierno del Estado que aclare el posiblecon elde las mochilas del programa '', luego de que está autoridad diera a conocer mediante un comunicado que la entrega de estas sería suspendida.

"Las mochilas que están entregando son mochilas recicladas, que vienen del Estado de Guanajuato con un parche", mencionó Alejandro Ceniceros Martínez, coordinador estatal del PT, "en muchas escuelas ya suspendieron o no sé han entregado, no sé qué suspenden porque no han entregado los útiles escolares, eso habla de una falta de planeación del gobierno".

Ceniceros Martínez señaló que la convocatoria de licitación fue emitida el 7 de agosto, las aclaraciones fueron el 10, la apertura de propuestas el 17 de agosto y el 20 de dio inicio el ciclo escolar, lo cual consideró muy poco tiempo para la compra y elaboración de 400 mil mochilas de ese programa.