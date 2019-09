Exige le llamen por su nombre

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Kate del Castillo fue cuestionada sobre su relación con la conductora Yolanda Andrade. Todo iba bien hasta que uno de los reporteros que la abordaron se refirió a ella como "amor" y la actriz explotó.

Sin darle oportunidad de formular la pregunta, la hija de Eric del Castillo le exigió no volver a llamarla así.

"Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado...", dijo el reportero, pero la actriz no lo dejó terminar.

"No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate, no soy tu amor, no me digas amor, nunca", le exigió al reportero.

Ya molesta, la actriz de 46 años de edad siguió su camino hasta la camioneta que ya la esperaba, y ya no dio más respuestas ni declaraciones y se retiró muy molesta.