Exige Enrique Alfaro a Gobierno Federal y Pemex que den la cara por desabasto

Cd. de México.- Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, pidió al Gobierno Federal y a Pemex dar la cara y hablar con la verdad ante el desabasto de combustibles que ha afectado a diversos estados del País.

"Basta de que el Gobierno Federal y Pemex no den la cara ni hablen con la verdad. Ya basta de decisiones unilaterales y que actúen como si los estados, los municipios y las instituciones no existieran. Jalisco no merece este trato", escribió Alfaro en su cuenta de Twitter

El Mandatario jalisciense comentó que respalda el plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de gasolinas; sin embargo, criticó que éste se haya aplicado sin estrategias o medidas preventivas.

Alfaro exigió al Gobierno federal que dé una fecha para el restablecimiento de la gasolina en el Estado de Jalisco.

"Exigimos que nos digan cuándo y cómo van a resolver el desabasto que hoy afecta la vida económica del Estado, la cotidianidad y el bolsillo de los jaliscienses".

"El Gobierno de Jalisco ha demostrado una vez más toda su disposición para ayudar, pero este problema lo generó el Presidente y su Gobierno debe resolverlo. Ni el estado ni los municipios vamos a seguir dando la cara por ellos. Exigimos que se deje de tratar así a Jalisco. ¡Ya basta!", expresó el Gobernador.

Además, Alfaro llamó al Gobierno a hablar con la verdad a los ciudadanos sobre un tema que -consideró- como gravísimo para el País.