Exige a regidores se pongan a trabajar

Tampico, Tam.- Algunos regidores de Tampico sólo quieren hacer su trabajo detrás de un escritorio, en vez de andar en las colonias ensuciándose se las manos, dijo el presidente municipal Jesús Nader Nasrallah.



Y es que este lunes por la mañana al llevar a efecto la jornada de Diciendo y Haciendo, en el que se pretende la limpieza de la ciudad, el munícipe reveló que no todos los ediles lo acompañan por prefieren quedarse en el escritorio y no ensuciarse las manos.

"Lástima que los regidores no se suman a este tipo de proyectos, de programas es algo solamente por parte de nosotros hay algunos de ellos que solamente hablan en las juntas de cabildo, pero no vienen, no accionan, no nos ayudan, no tienen contacto con el pueblo, están muy lejanos a la realidad", mencionó.