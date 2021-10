Exhortan a vacunarse

"Invito a toda la comunidad cristiana y a toda la gente que definitivamente es muy importante el que la gente salga a vacunarse, sabemos que son cuestiones muchas veces por índole religioso que se toman decisiones como que no se vacunen, pero yo en lo personal invito a la gente a que salga a vacunarse, a que salga a vacunarse y que aprovechen estas vacunas que son gratuitas", dijo el pastor Luis Armando González Isas.

Desde la aparición del Covid-19 en esta entidad se han registrado 92 mil 582 casos confirmados de los cuales el 7.1 por ciento, es decir seis mil 590, han fallecido por esta enfermedad. En ese sentido la secretaria de Salud estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa, dio a conocer que en la entidad se cuenta con 250 mil tamaulipecos que no se han vacunado o que carecen de la segunda dosis para completar su cuadro de vacunación.

"Hay que aprovechar la oportunidad, que bueno que la vacuna es regalada, cuando empezó a salir y empezó a morir gente yo recuerdo que muchos de ellos decían que ojalá que hubiera una vacuna, que ellos la compraban, que venderían su casa, su carro, ahora que la vemos que es gratuita no quieren aprovecharla y es propicio el momento para salirse a vacunar", indicó el pastor González Isas, "vacunarse es bueno, Dios te lo permite y no va en contra de las reglas y leyes de Dios".

Cabe señalar que el movimiento antivacunas es impulsado por algunas asociaciones de tipo político-religiosas, sin embargo, aseguró que en la localidad no se cuenta con pastores o congregaciones religiosas que promuevan la no vacunación contra el Covid-19 u otro tipo de padecimientos prevenibles mediante vacunas, "mal haría un pastor que convoque a no vacunarse, creo que como cristianos sabemos que si hay este derecho y esta oportunidad hay que apoyarla".