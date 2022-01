Exhorta Segob a resolver conflicto en CIDE; ofrece coadyuvar

Cuestionado si la Segob intervendría para poner fin al conflicto que estalló a en 2021 por la designación de José Romero Tellaeche como director del CIDE, López Hernández dijo que no.

-¿Hay alguna participación de Segob para poner fin al problema?, se le preguntó.

"No, ninguna. Nosotros somos respetuosos, ellos tienen órganos de Gobierno y es en el seno de esos órganos de Gobierno donde debe buscarse la solución entre todos", respondió.

"Es decisión de ellos resolverlo y en los tiempos de ellos, no nada más el órgano de Gobierno, sino todos los involucrados puedan y resolverlo y resolverlo para bien de la institución".

Sin embargo, el Secretario aclaró que la dependencia coadyuvaría si existe la necesidad de hacerlo.

"Nosotros somos respetuosos en este caso de las autoridades educativas y serán ellos los que tienen que buscar la solución a la problemática que hoy enfrentan", apuntó.

"Y nosotros pues estamos observantes y si hay la necesidad de coadyuvar para que esta problemática se solucione, pues con mucho gusto lo haríamos".

'No sé si se quieren cambiar los estatutos'

López Hernández dijo que desconoce si el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) alista una reforma a los estatutos de la institución para quitarle a sus cuerpos colegiados poder de decisión.

"Yo no sé si exista o no, pero yo creo que en todo caso no es nada más es de intencionar (sic), y mientras no haya una propuesta concreta, pues ahí va estar en el aire siempre la intención o el quiero", indicó.

"Hay que, primero, solucionar la problemática que enfrentan y nosotros somos respetuosos de ello".

REFORMA publicó que, según la comunidad estudiantil y académica, el Conacyt alista dicha reforma para imponer la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro.

Se pretende modificar la facultad del Consejo Directivo del CIDE en la designación del director general.

El artículo 29 establece que dicho órgano tiene el derecho de "formalizar" al nuevo director, pero en la propuesta se cambia ese término por el de "tomar conocimiento".

Asimismo, en el artículo 30, se modificaría el hecho de que la designación sea presentada con anterioridad al Consejo Directivo para su formalización.

"Yo creo que no es un asunto de intención o de adivinar si se van a modificar los estatutos", agregó López Hernández.