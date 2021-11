Exhibición itinerante del gran Smithsonian

De esta manera, IMAS es el primer museo afiliado en presentar Dig It! Los Secretos del Suelo, una exposición que va más allá de las obras de alta calidad.

Los estudiantes de segundo grado del distrito escolar de McAllen estuvieron entre los primeros en visitar esta exposición itinerante bilingüe y aprender sobre el futuro de la agricultura, los tipos de suelo, los minerales y los impactos en la salud, entre otras inmersiones más profundas.

Claudia Martínez Gray, directora de educación de IMAS dice que esta exposición es otra manera de ver el arte.

"Estamos formando conexiones con el plan de estudios de su salón de clases y la región al discutir la importancia del suelo para la vida cotidiana. Los estudiantes pueden ver la exhibición y realizar una investigación científica práctica con dos tipos de suelo que se encuentran aquí en el Valle del Río Grande para comprender mejor por qué el suelo es una necesidad básica para las plantas y los animales, incluidos los humanos", compartió Martínez.

¡Dig It! The Secrets of Soil es una exposición creada por el Museo Nacional de Historia Natural (NMNH) del Smithsonian en Washington, D.C. El mensaje principal es comprender el papel crucial de los suelos en nuestra vida cotidiana.

ALGO DIFERENTE

El Museo Internacional de Arte y Ciencia - IMAS alberga esta exposición en el Discovery Pavilion hasta el 3 de abril de 2022.

La exposición también presenta elementos interactivos como una mesa de microscopio para una observación más cercana a los suelos y una actividad artística inspirada por perfiles de suelo investigados por científicos en la materia.

Incluso los visitantes pueden aprender más y compartir su experiencia con #DigItSoilsDIY #SoilScience en las redes sociales.

Ann Fortescue, presidenta y directora ejecutiva de IMAS, reconoce tener esta oportunidad reconoce aún más el trabajo sobresaliente del personal de museo y la confianza en sus habilidades para involucrar plenamente a las audiencias de todas las edades en la comunidad con este tema emocionante y relevante.

Además de exhibir Dig It! el museo organizará un fin de semana de la Exposición de Ciencias del Suelo el 15 y 16 de enero de 2022, para que los visitantes exploren más a fondo la importancia del suelo en el Valle del Río Grande. El evento contará con conferencias destacadas, un día comunitario para toda la familia y actividades especiales de arte y ciencia.