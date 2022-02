Exhibe INE a Morena por gastos irregulares

Falsedad en informes, egresos no reportados, compra o contratación de servicios sin objeto partidista, depósitos a cuentas ajenas a las del partido , pagos a proveedores no localizados son algunas anomalías del desaseo administrativo morenista.

El Instituto Nacional Electoral (INE) advierte que canalizar fondos de un comité local al nacional no garantiza claridad en el manejo.

La autoridad determinó que la falsedad de información en algunos casos amerita abrir un procedimiento oficioso y en cuatro más darán vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Pedirán a la Fiscalía indagar el origen de los recursos que Morena gastó en Michoacán en alimentos y eventos, pues reportó 379 mil pesos, pero se demostró que la cantidad fue superior; lo mismo hizo la dirigencia estatal en Tabasco por 664 mil pesos.

"El sujeto incoado desplegó una conducta dolosa, a sabiendas que la misma era ilegal, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio", acusa el INE, por lo que se imponen multas que duplican la falta.

También se le pedirá a la Fiscalía indagar un desvío en Tamaulipas, donde se hicieron retiros por 1.4 millones pesos de la cuenta del partido sin informar el destino, así como en Aguascalientes por 224 mil pesos.

tRANSFERENCIAS

EN EFECTIVO

Al CEN de Morena se le acusa de recibir más de 708 millones de pesos de transferencias en efectivo de sus comités estatales para la compra de inmuebles o para otros fines no previstos en la ley.

En marzo de 2020, luego de asumir la presidencia nacional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar culpó a su antecesora, Yeidckol Polevnsky, de diversas anomalías en la compra de inmuebles.

Hasta ahora, el CEN no ha transparentado cuántos de los inmuebles fueron comprados y en qué casos se anuló el proceso, además de que en la Fiscalía se mantiene un proceso abierto contra la ex dirigente.

Otros casos

- Entre las irregularidades detectadas al CEN de Morena está entregar comprobantes por concepto de sueldos, salarios y equivalentes timbrados de forma extemporánea, por un importe de 117.6 millones de pesos, lo que ameritó una multa de 5.8 millones

- La dirigencia nacional omitió reportar en qué se gastó 38.8 millones de pesos, por lo que la sanción que pagará será de 58.2 millones de pesos

- El INE analiza un procedimiento oficioso, pues el SAT reportó que el CEN había emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por 337.3 millones de pesos, pero no los reportó ante el Sistema de Fiscalización, por lo que se iniciará una pesquisa para confirmar si no son egresos no reportados

- También se abrirá un procedimiento oficioso para detectar si el comité estatal de Jalisco pagó a una empresa fantasma, pues dio 4 millones a Nauka, Comunicación Estratégica, pero el domicilio está abandonado

- En Yucatán, se encontraron depósitos por un millón 356 mil pesos a nombre de María Elena Nahuat, pero ella afirmó que jamás realizó algún servicio a ese partido ni recibió el dinero.