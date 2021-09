Exhibe Concanaco más pagos ilegales

Entre 2017 y 2018, la Concanaco continuó con el desvío de recursos públicos, ahora por al menos 35 millones de pesos, usando el mismo modus operandi y empresas que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), acusó Juan Carlos Pérez Góngora.

Entre 2014 y 2016, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) realizó más de 150 operaciones financieras con recursos del extinto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) usando empresas fantasma, dejando un daño al erario por 206 millones de pesos, según un dictamen de la ASF.

De acuerdo con una investigación, expresó Pérez Góngora, uno de los autoproclamados presidentes de la Concanaco, la administración encabezada por José Manuel López Campos desvió por más de 35.3 millones de pesos.

"Hemos identificado 35.3 millones de pesos, a través de siete empresas... Son las mismas empresas que venían metiendo facturas anteriormente (entre 2014 y 2016) y que ya están dictaminadas por la Auditoría", aseguró Pérez Góngora en entrevista.

Añadió que por esta razón, interpuso una demanda en agosto pasado en contra de López Campos, ex presidente de Concanaco, así como del ex tesorero en esa época Héctor Tejada, quien ahora se ostenta como presidente del organismo empresarial, por el desvío de recursos públicos.

Además están involucrados el ex director general, así como el ex secretario general de la Concanaco.

PUEDEN SER MÁS

"Nosotros detectamos 35.3 millones de pesos, pueden ser más... De la anterior administración, con Enrique Solana (Sentíes), habíamos detectado un desfalco de alrededor de 90 millones de pesos y resulta que fueron 206 millones.

"Es un acto de corrupción con recursos públicos y la autoridad debe perseguir este delito, no importa si quienes están involucrados no son funcionarios. Y nosotros no vamos ser tapadera, caiga quien caiga", aseguró.