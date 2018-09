Examinan audición de patos marinos

En dos temporadas, 2016 y 2017, pasó meses criando y trabajando con más de dos docenas de crías de tres especies diferentes, todo para determinar lo que oyen bajo el agua.

Ésta no fue una investigación frívola. Los patos marinos, como los que ella entrenó, se zambullen para atrapar a sus presas en los océanos de todo el mundo y, a menudo, son capturados involuntariamente en redes de pesca y mueren. Christopher Williams, que es asesor de McGrew, dijo que una estimación calcula que el número de patos muertos en el mar es de 400 mil al año, aunque dijo que las cifras son difíciles de precisar.



Un problema similar afecta a los mamíferos marinos, como las ballenas, y se han desarrollado dispositivos acústicos para enviar silbidos que los alejan del peligro. Una táctica similar podría funcionar con los patos, pero primero, como dijo Williams, tendría sentido responder a una pregunta que la ciencia ni siquiera ha preguntado sobre los patos buceadores: "¿qué oyen?".



"En realidad, hay poca o ninguna investigación sobre la audición de los patos en general", dijo McGrew, "y en el aspecto submarino, hay incluso menos".



Su objetivo era utilizar tres especies comunes de patos marinos para estudiar un buen rango de capacidad auditiva subacuática.



Primero, McGrew tuvo que enseñar a los patitos a asociar un sonido con una golosina. Luego tuvo que hacer que picotearan un objetivo cuando escuchaban ese sonido. Finalmente, los patos tuvieron que aprender a responder a la luz sumergiéndose y picoteando un objetivo, y luego, si escuchaban un sonido mientras estaban bajo el agua, tenían que salir a la superficie y picotear otro objetivo. Los patos variaron en capacidad de aprendizaje, tanto por especie como por individuo. En dos años, sólo 9 de 29 polluelos llegaron a las etapas finales de la prueba de audición.



Los eideres comunes estaban demasiado orientados al grupo como para realizar pruebas solos. "De hecho, sólo pude entrenar a un individuo", dijo McGrew, acerca de 11 crías. "Pero terminó siendo probablemente mi pato más confiable".

Los negrones costeros no eran los más inteligentes, dijo, pero una vez que aprendieron el ejercicio, lo realizaron de manera confiable.



Al final, resultó que los patos escuchaban bien bajo el agua en un rango de 1 a 3 kilohertz. Desafortunadamente, eso es cercano al rango auditivo de los peces, que pueden escuchar hasta 2 kilohertz. Y las operaciones de pesca no quieren advertir a los peces. Los mamíferos marinos oyen a frecuencias mucho más altas, lo que hace que las operaciones de pesca comercial tengan más probabilidades de usar dispositivos de advertencia para ellos.



Sin embargo, esta investigación es sólo un primer paso para establecer una comprensión básica de los rangos auditivos de los patos, por lo que las aplicaciones prácticas para crear ultrasonidos de advertencia para patos aún están en el futuro lejano.