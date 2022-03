Evita las entrevistas

Christian Nodal, quien se presentará en el Palenque de la feria Tepabril, no quiere que le pregunten por Belinda y su reciente ruptura con la cantante, por eso ya advirtió a los organizadores del evento que no dará entrevistas para promover el show.

"De repente los artistas traen problemas personales y me dicen ´no voy a dar rueda de prensa´, que es el caso que tenemos ahorita con Christian (Nodal), que pues todo mundo le pregunta de Belinda, entonces me dijo, ´no, pues mejor no voy a dar rueda de prensa´", comentó Gilberto Ochoa, empresario y parte del comité del Palenque.

Nodal anunció su truene con la popera el 12 de febrero a través de sus redes sociales.