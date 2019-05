Evalúa Chivas Femenil cambio de DT

Guadalajara, México.

Una de las principales encomiendas de Nelly Simón como Gerente Deportivo de las Chivas femenil será decidir la continuidad de Luis Manuel Díaz al frente del equipo o designar a alguien más en la dirección técnica del Rebaño.



En el último torneo dirigido por Díaz, el equipo no clasificó a la Liguilla, y registró los números más bajos de la institución en la Liga MX Femenil.



"Conozco lo que ha pasado en Chivas, y lo que ha pasado con algunas jugadoras y con los cuerpos técnicos. Nos estamos enfocando. En lo personal, me estoy empapando de todo lo que sucedió. Escuchar a las jugadoras será importante también y estamos evaluando el tema de Luis (Manuel Díaz), con el cuál ya tuve oportunidad de trabajar, pero todavía no tomamos una decisión.



"A más tardar en dos o tres semanas estaremos dando a conocer el diagnóstico y lo que sigue para el cuerpo técnico", mencionó Simón durante su presentación en el Estadio Akron.



Además, Nelly elogió la base de jugadoras con las que cuenta el Club Deportivo Guadalajara y mencionó la eventual llegada de refuerzos.



"Chivas tiene una gran base de jugadoras, hay que trabajar muchísimo, en todos los equipos hay bajas y hay altas, no fue un buen torneo. No se califica, pero Chivas tiene con qué pelear. Seguramente llegarán refuerzos importantes que ayudarán a que el equipo siga creciendo.



"Uno de los objetivos es pelar con los equipos más fuertes, porque así lo va a ser, estar en Liguilla sí o sí, desde el primer torneo",



Con 21 años en los medios de comunicación y al ser una de las impulsoras de la Liga MX Femenil, la ahora Gerente Deportivo del Rebaño se menciona preparada para afrontar un nuevo reto.



"Toda mi vida he sido una mujer de retos, que se ha caído muchas veces en la parte personal y se ha levantado. No me gusta estar en una zona donde me pueda sentir cómoda. Me desarrollé, me preparé, ESPN fue tres años mi casa y ya quería algo más.



"Si no hubiera estado lista, no hubiera tomado este reto. Sé lo que significa y dar este paso me hace crecer como mujer y como profesional", concluyó.



Mariano Varela, director deportivo del Club Deportivo Guadalajara, le dio la bienvenida.



"Es la persona ideal para este proyecto, los objetivos son claros: clasificar, ser protagonistas, tendrás todo el apoyo de Amaury (Vergara), de José Luis (Higuera) y de un servidor. Estamos muy contentos e ilusionados, y que regreses a Chivas femenil a dónde debe estar: en los primeros lugares", le mencionó Varela.