Evade Cofepris permisos de cannabis

En ese fallo, vigente desde el 29 de junio, la Corte determinó que se tenían que otorgar los permisos, pero la Cofepris los ha seguido negando, en oficios en los que no cita los artículos de la LGS anulados. "Este juzgador estima que la presente denuncia es fundada, dado que la negativa contenida en el oficio impugnado constituye, como lo sostiene la denunciante, un acto de aplicación de los preceptos legales declarados inconstitucionales por el pleno de la Corte", resolvió el 8 de noviembre Jonathan Bass, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa.

Al menos once personas han promovidos denuncias de violación de la Declaratoria 1/2018 ante los juzgados. El resultado de estos fallos es ordenar a la Cofepris que expida los permisos, pero la idea de la Corte era que los interesados ya no tuvieran que litigar para obtenerlos. Los permisos deben incluir la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, necesarios para el consumo personal, y estar vigentes mientras el Congreso no legisle en la materia. La Cofepris también tiene que emitir lineamientos para la adquisición de la semilla por parte de los interesados.