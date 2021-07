Eugenio Derbez dice que sí está al pendiente de salud de Sammy

"He visto en redes sociales que preguntan que dónde estoy, que porque no aparezco", señala el comediante.

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 .- Y si no la ha hecho público, destaca, es porque cuando alguien ayuda, no lo anda presumiendo.

"En cuanto me enteré que estaba enfermo mandé varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar, me he acercado a su familia por medio de terceras personas para qué necesita, incluso con el hospital", subraya.

Derbez recalca que su estilo no es estar cacareando la ayuda que pueda dar.

"Mi estilo es ese, cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo, se da y punto. Así que aquí estoy, oremos por Sammy y recemos por él y ojalá se mejore", puntualiza.

Ayer lunes, el Erick de Paz, el representante de Sammy Pérez desde hace tres años, comentó a EL UNIVERSAL que muchos amigos comediantes, entre ellos Eugenio Derbez, han estado muy pendientes de su salud, luego que se diera a conocer que estaba hospitalizado en una clínica particular del país por Covid-19, hace tres días.

"Eugenio, debo decir que la producción de Derbez se ha puesto en contacto con la familia, ellos tienen el número de teléfono del doctor que está atendiendo a Sammy en el hospital, entonces pues bueno, sí han estado al pendiente, y toda ayuda es bienvenida", comentó De Paz.