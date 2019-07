Eugenio Derbez alza la voz

Ante la creciente violencia en contra de los animales y su difusión masiva en redes sociales, el actor y productor Eugenio Derbez hace un llamado a crear conciencia y evitar que estas prácticas de maltrato por su cotidianidad se vean como algo normal.

El actor, de 57 años, se ha distinguido por su compromiso con la causa animal, por lo que no es raro verlo participar de manera personal o en campañas a favor del cuidado de las especies.

"Tenemos un mundo con violencia y en las redes sociales se expone más cada día. Hay una falta de conciencia porque no entendemos que las mascotas son seres vivos que sienten y sufren como las personas. Esta es una situación que realmente me angustia", dijo Derbez.

EMPRENDERÁ ACCIONES

Por ello y aprovechando la empatía que tiene con el público, está decidido a impulsar un cambio y proponer acciones tangibles en favor del cuidado de los animales, lo que ha llevado al actor a involucrarse en el mundo de la política con tal de que sus propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta.

"Como ciudadano me preocupa, porque esta labor que hago no es por moda. Hay cosas que no hago públicas, pero voy a hacer un poco de labor social con políticos, aunque muchas veces no resultan como queremos porque pensamos aún que son parte de nuestras tradiciones como las peleas de gallos", dijo el actor.

EN CONTRA DE LA FIESTA BRAVA

En tono sarcástico, señaló que las corridas de toros o peleas de gallos mucha gente las toma como tradición.

"Pero si de eso se tratara seguiríamos haciendo sacrificios en el zócalo con las jóvenes quinceañeras vírgenes. Debemos de evolucionar".

Estos temas le apasionan al actor, pero también lo lastiman profundamente. Por ello invierte gran parte de su tiempo libre en crear conciencia y fomentarlo en las nuevas generaciones, como su hija Aitana.

"Este amor por los animales no es para ganar popularidad. Por eso mis acciones empiezan desde mi casa", indicó Derbez, al agregar que su hija menor también está educada bajo el valor de respetar la vida.

"Un niño que aprende a respetar la vida, es un niño que no va a ser violento y será inclusivo siempre", apuntó el protagonista de las películas "No se Aceptan Devoluciones" y "Cómo ser un Latin Lover".

NO LE INTERESA LA POLÍTICA

Respecto a buscar un cargo de elección popular para desde ahí fomentar la protección animal, Derbez aseguró que nunca intervendría en la política.

"Ha pasado por mi cabeza, pero también sé que soy un tipo de convicciones muy fuertes y no sería corruptible. Además, mi familia es muy importante para mí y aprecio su tranquilidad", apuntó el también productor.

CINTA TRANSMITIRÁ MENSAJE

El próximo 9 de agosto Derbez estrenará la película "La Vida Secreta de tus Mascotas 2", la cual a su consideración, deja en los niños importantes mensajes sobre los animales y el trato digno hacia ellos.

"Este tipo de historias te muestran que los animales tiene su vida propia, pero también te ayudan a fomentar en los pequeños una conciencia sobre la vida", expresó el actor.