EUA amenaza con aumentar aranceles" a China

Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con "subir aún más" los aranceles a China si ambas naciones no logran un acuerdo comercial, en medio de las negociaciones para ratificar la primera fase del pacto.

Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump destacó que tiene una buena relación con China y está "muy feliz ahora con la marcha de las negociaciones, pero advirtió que si éstas (las conversaciones) no llegan a buen puerto simplemente, dijo, "subiré los aranceles aún más".

"Mira, China tendrá que hacer un trato que me guste. Si no lo hacen, eso es todo. ¿De acuerdo?", enfatizó el mandatario estadunidense, citado por el diario local The Hill.

A mediados de octubre pasado, Trump anunció que Estados Unidos y China habían había alcanzado la primera fase de un acuerdo comercial, pero hasta ahora aún no ha sido finalizado o firmado por ninguna de las partes.

La primera etapa de estas negociaciones cubre áreas como propiedad intelectual, servicios financieros y productos agrícolas, entre otras.

A principios de noviembre, el Ministerio de Comercio de China informó que su país y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para cancelar por fases los aranceles que ambos países se han impuesto durante la guerra comercial que inició en marzo de 2018, a medida que las negociaciones comerciales vayan avanzando.

Según el vocero de dicho ministerio, Gao Feng, si China y Estados Unidos llegan a un acuerdo en la "primera fase", las dos partes deberían eliminar los aranceles simultáneamente y en la misma proporción.

La actual amenaza de Trump, que se produce en plenas conversaciones entre ambos países para sellar una "primera fase", genera incertidumbre, puesto que siguen sin conocerse de momento la fecha y el lugar en que se registraría la firma.

En un principio, la idea era que Trump y su colega chino Xi Jinping firmasen el acuerdo en el marco de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada a mediados de este mes en Chile, pero la cancelación de la cumbre por las protestas complicó los planes.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha incluido sucesivas subidas arancelarias por ambos países durante casi dos años, la última el pasado 1 de septiembre cuando entró en vigor el alza del 10 al 15 por ciento sobre importaciones chinas por valor de 112 mil millones de dólares.