'EU está hecho de migrantes'

"Queremos una reforma migratoria para nuestros paisanos que están sin papeles y trabajando de incógnito, ojalá el Presidente Biden nos escuche y se ponga pilas con el Congreso", urgió Gerardo Proa. "Muchos de ellos no pudieron estar aquí por miedo, pero ojalá que hagan las pases demócratas y republicanos; son los republicanos los que más se oponen a la reforma". Proa, mexicano que lleva 30 años radicando en Estados Unidos, no entiende por qué los migrantes siguen "ilegales" si también pagan impuestos. Confió en que la iniciativa del Presidente estadounidense se concrete y no se quede en promesa, como ha sucedido en anteriores Administraciones. "Este país está hecho de migrantes, se construyó gracias a los inmigrantes, no entiendo por qué no darles la oportunidad de estar legales", reclamó. "Todos pagan impuestos, aunque sea debajo del agua, pero pagan, y nunca reciben nada", agregó Proa, quien faltó a su trabajo y manejó cuatro horas para ir a manifestarse. Un puñado de migrantes se trasladó al Instituto Cultural Mexicano, a 10 minutos de la Casa Blanca, donde López Obrador se reunió con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Minutos antes de las 11:00 horas, le dieron la bienvenida con música de mariachi y gritos de "Presidente, Presidente".

También ondearon banderas de México y de Morena, y mostraron pancartas con leyendas como "reforma migratoria, ya". Antes de iniciar la reunión con Trudeau, López Obrador se acercó a uno de los ventanales del primer piso y saludó a los paisanos. Levantó la mano derecha como gesto de victoria, lanzó abrazos, ondeó las manos y señaló a quienes le gritaban "AMLO, AMLO". El mismo gesto lo repitió al término del encuentro. "Como simple ciudadana mexicana, considero que una reforma migratoria representa de alguna forma una nueva independencia", sostuvo Verónica García. "Estoy aquí para apoyar al Presidente, es el primer Presidente que se preocupa por los mexicanos, que es honesto, admiro su trabajo día con día". Verónica, quien lleva siete años en Estados Unidos y radica en Carolina del Norte, negó ser "bot" o haber recibido dinero para manifestarse.

"No me pagaron un centavo, rompí el cochinito y nos venimos mi hija y yo, manejando cuatro horas, casi cinco, para estar aquí y apoyarlo". El compromiso Cuando la presencia de migrantes disminuyó a un centenar afuera de la Casa Blanca, López Obrador puso el tema de la reforma migratoria en la mesa de la Cumbre. En una reunión con la Vicepresidenta Kamala Harris, López Obrador celebró la iniciativa de su homólogo estadounidense de impulsar la regularización de migrantes.

"También le vamos a plantear al Presidente Biden, con todo respeto, de que celebramos el que haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a migrantes y que ojalá y los legisladores de los dos partidos ayuden, porque es justo", expresó. López Obrador repitió el argumento ante el propio Biden y después durante la cumbre trilateral, a pesar de que esta reforma no fue uno de los temas de la agenda. "Tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes y los compromisos se cumplen: hace unos días en Nueva York sostuve que le iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas", dijo en la bilateral con Biden. "Ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro, inequívoco, para mejorar la situación de los migrantes, y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones", agregó en la llamada Cumbre de "Los Tres Amigos". Para José Cabrera, quien manejó alrededor de ocho horas desde Columbus para estar frente a la Casa Blanca, hay posibilidades de que prospere la reforma.

"Es un bien para todos, y con la sabiduría, la paciencia y las ganas del Presidente de hablar y entenderse con los demás, tenemos una buena posibilidad de que convenza a Biden de que cumpla la palabra", expresó.