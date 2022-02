Estrenan ley, con fallas: Voto anticipado en elecciones primarias

Los funcionarios electorales en los condados de tendencia republicana también expresaron su frustración y confusión por los cambios que dicen que se han apresurado a implementar desde que el gobernador republicano Greg Abbott firmó en septiembre una ley radical que, según dijo, haría que sea "más fácil votar y más difícil hacer trampa".

Pero ese no es el caso para cientos de votantes de Texas cuyas boletas por correo y solicitudes de boletas han sido rechazadas en las últimas semanas, al faltarles datos.

Los funcionarios electorales del condado de Harris anunciaron solo unos días antes de que se emitieran los primeros votos en persona que el 40% de las boletas por correo recibidas hasta ahora ya se habían devuelto, principalmente porque no incluían la identificación y las firmas requeridas ahora por la ley de Texas.

Texas se encuentra entre al menos 18 estados que celebrarán elecciones este año con mayores restricciones, una consecuencia de las repetidas afirmaciones falsas del expresidente Donald Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Los republicanos han rechazado las protestas de los demócratas de que los cambios privarían de sus derechos a los votantes, en particular a las minorías.

ABBOTT Y O´ROURKE

Para los republicanos, Abbott es muy favorecido por encima de una cosecha de retadores de extrema derecha en su campaña para un tercer mandato, pero el fiscal general Ken Paxton está peleando una primaria más dura bajo la nube de una investigación del FBI.

El demócrata Beto O´Rourke tiene el camino casi despejado para la candidatura de su partido a gobernador. Una de las carreras más importantes en el sur de Texas, donde el representante Henry Cuellar está en una revancha contra un retador progresista, Jessica Cisneros, semanas después de que agentes del FBI registraron la casa de él.

Texas tuvo mucho menos tiempo que cualquier otro estado para completar el trabajo de cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones debido a sus elecciones primarias especialmente tempranas el 1 de marzo, dos meses antes de que los siguientes estados, Indiana y Ohio, vayan a las urnas en mayo.

La fluidez de las elecciones primarias de Texas en las próximas semanas será observada tan de cerca como las carreras reales, pocas de las cuales son de alto perfil.

´Votantes se adaptan´

- El secretario de Estado de Texas, John Scott, describió las boletas y solicitudes devueltas como votantes que se adaptan a las nuevas reglas.

- "No sé cuánto tiempo más, no quiero decir que no hubiera sido útil, porque hubiera sido útil", para adaptarse, dijo Scott.

"Pero no sé si más tiempo soluciona ese problema, porque es un proceso nuevo. Y creo que los nuevos procesos, especialmente para aquellos votantes que estaban acostumbrados al antiguo proceso, son absolutamente un punto de fricción".

- Afirma que las segundas vueltas de mayo y las elecciones de noviembre serán más tranquilas.