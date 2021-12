Estrena estatua en Atlacomulco

La escultura, que generó críticas en redes sociales, fue colocada en el centro del municipio que es cuna de cinco ex Gobernadores priistas mexioquenses, incluido al ex Presidente Enrique Peña Nieto.

"En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", dijo recientemente.

Este 1 de enero, Téllez Monroy será relevado en la Alcaldía por la priista Marisol Arias Flores.