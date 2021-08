Estrellas de rock reaccionan a la muerte de Charlie Watts

"Era un tipo encantador... Mis condolencias para los Stones. Un gran golpe para ellos porque Charlie era una roca. Un baterista fantástico, tan firme como una roca. Te amo Charlie, siempre te amaré. Hombre hermoso, y mis sinceras condolencias y cariño para su familia" — Paul McCartney, en un video en Twitter.

"Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a extrañar. Amor y paz para la familia" – Ringo Starr en Twitter.

"Es un día muy triste. Charlie Watts era el baterista máximo. El más elegante de los hombres y una brillante compañía" — Elton John en Instagram.

"No sólo uno de los mejores bateristas en una de las bandas más grandes de todos los tiempos, sino un caballero de caballeros. Él solo le dio al mundo del rock clase real. El rock and roll lo echará de menos profundamente. Somos mucho menos sin él" — Little Steven Van Zandt, en Twitter.

"Charlie Watts era el baterista más elegante y digno del rock and roll. Tocaba exactamente lo que se necesitaba, ni más, ni menos. Es único en su especie" — Joan Jett en Twitter.

"El latido de los Stones. No hay palabras, cada ritmo ha hablado por sí mismo" — Lenny Kravitz en Twitter.

"Tristeza por la partida de Charly Watts, el caballero de los drums ... que en Paz descanse. R.I.P" — Juanes en Twitter.

"Lo sentimos mucho, como si fuera una persona cercana a nosotros. Admiramos tanto a los Stones que podrían estar en nuestro ADN" — Maná en Twitter.

"Los bateristas son los individuos más atrapados. Aunque son los más ruidosos, son los últimos en ser escuchados. Tienen inseguridades porque todos les dan la espalda. Ahí está el secreto de la banda, no hay grandeza sin un gran baterista" — Perry Farrell en Twitter.

"El latido del Rock & Roll. El Gran Charlie Watts. Con todo respeto" — Questlove en Instagram.

"Me siento terrible por la familia de Charlie. Charlie era un gran baterista y me encantaba la música de los Stones, hicieron grandes discos. Amor y Misericordia" — Brian Wilson en Twitter.

"Un día monumentalmemente triste al saber que mi héroe personal Charlie Watts ha muerto. Estoy devastado y me duele el alma por Shirley, Serafina, la extensa familia Watts y, por supuesto, sus compañeros de banda" — Max Weinberg en Twitter.