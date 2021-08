Estrella de su hogar

DISFRUTA SU VIDA

"Quería hacer mi vida más manejable para mí. Mi rutina diaria es aquello que puedo manejar y hacer por mí misma", aseguró Diaz en una entrevista en el programa Heart to Heart.

Fue a sus 40 años cuando la celebridad, que está por cumplir 49 años el 30 de agosto, se dio cuenta de que necesitaba un cambio.

"Había muchas experiencias que no había vivido y aspectos que no manejaba", confesó entonces sobre el ritmo vertiginoso y exigente de su carrera: sólo entre 1994 y 2004 participó en 22 producciones fílmicas.

SU PRIORIDAD

Esa vorágine la llevó a descuidar varios aspectos de su vida que ahora son su prioridad, como por ejemplo su familia.

"Ahora me siento completa. Encontré a mi marido y formamos una familia... todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes.

"No sólo no tenía tiempo, sino el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso (su familia)", le confesó al presentador del show, Kevin Hart.

Casada con Madden desde 2015, la luminaria mantiene en anonimato el rostro de su hija, pues quiere protegerla de la exposición pública.

"La gente sabe quién soy yo, pero yo quiero que ella tenga autonomía", dijo la cuatro veces nominada al Globo de Oro por sus interpretaciones en filmes de la talla de ¿Cómo ser John Malkovich? y Vanilla Sky.

Pese al giro que dio su vida, Diaz no duda en decir que ama actuar y que podría hacerlo siempre, ya que a veces siente que tiene "energía ilimitada"; además, sabe que tiene "muchos grandes amigos" y mucha gente que la ha "apoyado durante mucho tiempo".

LO ÚLTIMO

La última aparición de Cameron Diaz , estrella de La Máscara y Los Ángeles de Charlie, fue en un largometraje fue en 2014, en Annie.