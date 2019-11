Estrategia de "abrazos, no balazos" sí ha funcionado: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos" del gobierno federal ha funcionado, necesitamos pacificar este país, sostuvo Ricardo Peralta, subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Por supuesto que funciona (la estrategia), claro que funciona. Si este país lo que necesitamos es pacificarlo, no necesitamos estar en encono. Este también es un tema de cultura, tenemos que cambiar la dinámica para las nuevas generaciones, de que no todo se arregla a golpes, no todo se arregla a balazos", respondió el funcionario al cuestionarle sobre la efectividad de la estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos", durante la celebración de la XLVII convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Desde su perspectiva, los problemas de inseguridad en el país han llegado a un punto de inflexión en el primer año de la administración federal, pero falta mayor trabajo de los gobiernos estatales y municipales para abatir los delitos del fuero común que hoy.

--Concentran 98% del total de las acciones contra la ley.

A unos días del 1 de diciembre, fecha en que se cumplirá un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, Peralta dijo que " los mexicanos tenemos la fortuna de tener un presidente muy querido, muy admirado, como nunca en la historia, un presidente con una enorme autoridad moral, con un gobierno firme y que ha enfrentado crisis tremendas con inteligencia, astucia y en absoluta paz".