Estoy "al 100": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer lunes se hizo estudios de sangre y del corazón, por lo que presumió que está "al 100" en su salud.



El mandatario, de 65 años de edad, quien en 2013 sufrió un infarto al miocardio, aseguró que ayer lunes vio a su médico y le hizo una revisión con todo y electrocardiograma "y me van a tomar sangre a las cinco de la mañana y estoy al 100".



El Presidente López Obrador dijo que no toma vacaciones porque no quiere que "los conservas, (los conservadores) avancen en su plan de detener a su gobierno".

"Tengo el compromiso de entregarme y consagrarme a esta causa mientras viva, mi angustia es el tiempo, porque no me voy a reelegir por principios e ideales", dijo.