Estoy a favor de un pequeño retoque.- Ricky Martin

Ricky Martin es un claro ejemplo. Cuestionado sobre lo mejor y lo peor del paso de los años, el puertorriqueño, quien en unos días volverá a cantar en México, respalda la idea de saber envejecer con gracia y dignidad.

"Yo tengo 50 (años) y quiero verme bien a mi edad y no pretender lucir de 30 años. Creo que esta es la clave, porque si no, se cae en verdaderos excesos. "Estoy a favor de un pequeño retoque por aquí y por allá, pero no en transformarte en otra persona", comentó el intérprete de "She Bangs" y "María". El ídolo del pop, quien reconoce que siente a México como su segundo hogar, ya que aquí forjó la base de su carrera, aprovechó los dos años de confinamiento por la pandemia para estar en equilibrio consigo mismo y con su familia, meditando y sintiendo el silencio, dijo. "Me relajo mucho cuando me levanto y estoy en silencio conmigo mismo.