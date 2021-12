Estos son los tres deseos de Año Nuevo que AMLO quiere que se cumplan en 2022

Durante su última conferencia matutina del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los tres deseos de Año Nuevo que tiene para el 2022, comenzando por el fin de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

"Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia que no se sigan enfermando que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida seres humanos mexicanos y de otros países del mundo", reveló el mandatario.