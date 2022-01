Esto no es un concurso de popularidad.- Delgado

En una conferencia ofrecida en Reynosa, Tamaulipas, en la que Delgado acompañó al precandidato electo para la Gubernatura de la entidad Américo Villarreal, defendió el proceso en los estados que tendrán elecciones locales este 2022, al aseverar que fue transparente y con paridad de género. "El Consejo estatal en una primera instancia se pronunció, después se pronunció el Consejo nacional, pero le dijimos además a la Comisión de Elecciones 'no podemos dejar a nadie, aquí todos tienen que participar' hicimos una encuesta de reconocimiento a todos los inscritos, todos fueron medidos, ¿para qué? para saber a quienes reconoce la gente, y quién tiene un potencial electoral mayor", expuso. "A partir de las propuestas del Consejo estatal, del Consejo nacional y de las encuestas de reconocimiento, sacamos los nombres que finalmente fueron medidos, pero antes los convocamos a los participantes, les dijimos que ellos iban a estar en la encuesta, les explicamos la metodología, les aseguramos que iba a haber dos encuestadoras privadas que hicieron una encuesta espejo para dar certeza, para dar transparencia a los resultados, se les explicó qué es lo que se iba a valorar, porque esto no es un concurso de popularidad. "Necesitamos la percepción que tiene la gente sobre la honestidad de los participantes, sobre el compromiso, la credibilidad que tienen, la cercanía, varios atributos que en conjunto, en un evaluación conjunta, pues resulta que tiene un potencial electoral mayor, un reconocimiento", agregó. Delgado señaló que este proceso realizado al interior del partido fue inédito, pues se dieron a conocer los resultados de las encuestas, y las empresas privadas también los informaron en una transmisión en vivo. Asimismo, aseveró que se cumplió con la paridad de género en las pre candidaturas. "Fuimos estado por estado hablando de que iba a haber una definición de tres hombres y tres mujeres porque, en mujeres tenemos un gran compromiso por abrir los espacios de participación política a las mujeres y advertimos", aseguró. "Siempre es, en el tema de definiciones, en este caso responsables de quién va a encabezar proyectos, pues lamentablemente sólo hay una persona y hay muchos y muchas los aspirantes, muy valiosos, pero pues tiene que quedar nada más una persona. Entendemos siempre que hay insatisfacción, es normal, pero estamos seguros que compartimos el objetivo de transformar. "Nos vamos a caer en la confusión de pelearnos entre nosotros, es el momento de estar a la altura, del deseo de cambio que tiene la gente en el estado y no es una cuestión personal, es muchísimo más grande. Estamos seguros que la gente que verdaderamente quiere un cambio va a estar participando y va a estar sumando", añadió. En la rueda de prensa con medios locales, también denostó la alianza entre el PAN, PRI y PRD con la que competirán aspirantes en diversas entidades. "No es por presumir, pero en 11 estados que hubo alianza en el proceso electoral pasado, de junio, les ganamos 11, o sea los dejamos en Alianza PAN. Qué bueno que le digan a la gente lo que ya sabíamos que son lo mismo, el PAN, el PRI y el PRD () los une la nostalgia de la corrupción, los unen las complicidades, los une este apego al poder que tienen y su concepción de que es un botín el gobierno para enriquecerse", opinó. De igual manera, hizo un llamado a que el INE, al que acusó de apoyar a la Oposición, les deje devolver dinero sobrante de gasto ordinario. "Tenemos el mayor número de financiamiento, estamos devolviendo 800 millones de pesos del año pasado. De los 1600 millones de pesos del gasto ordinario, fíjense el absurdo, peleando con los consejeros del INE para que nos acepten la devolución de 800 millones de pesos, bueno de 570 que nos faltan por devolver ", expuso. A la conferencia también asistió a la senadora por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Armando Zertuche y Ernesto Palacios, delegado local de Morena.