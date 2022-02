Estiman que 73% de EU es invulnerable al Ómicron

El sistema inmunitario de millones de estadounidenses individuales ahora reconoce el virus y está preparado para combatirlo si se encuentra con omicron, o incluso con otra variante.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses elegibles han recibido vacunas de refuerzo, ha habido casi 80 millones de infecciones confirmadas en general y nunca se han informado muchas más infecciones. Un modelo influyente usa esos factores y otros para estimar que el 73% de los estadounidenses son, por ahora, inmunes al omicron, la variante dominante, y eso podría aumentar al 80% a mediados de marzo.

Esto evitará o acortará nuevas enfermedades en las personas protegidas y reducirá la cantidad de virus que circula en general, lo que probablemente aplaste nuevas oleadas. Los hospitales tendrán un descanso de las UCI abrumadas, según los expertos.

"Hemos cambiado", dijo Ali Mokdad, profesor de ciencias de métricas de salud en la Universidad de Washington en Seattle. "Hemos estado expuestos a este virus y sabemos cómo lidiar con él".

El coronavirus, la variante actual o las futuras que seguramente aparecerán, sigue siendo un germen peligroso. Todavía está infectando a más de 130,000 estadounidenses y matando a más de 2,000 todos los días. Decenas de millones de personas siguen siendo vulnerables.

Y habrá futuros brotes . La noción de una "inmunidad de rebaño" que podría detener el virus se ha desvanecido bajo la dura realidad de las nuevas variantes, la disminución de la inmunidad y el rechazo de las vacunas por parte de algunos estadounidenses.

Pero el coronavirus ya no es nuevo. Hace dos años llegó a una nación donde el sistema inmunológico de nadie lo había visto antes. Toda la población, 330 millones de personas, eran inmunológicamente ingenuas, es decir, susceptibles a la infección.

"Soy optimista, incluso si tenemos un aumento en el verano, los casos aumentarán, pero las hospitalizaciones y las muertes no", dijo Mokdad, que trabaja en el modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, que calculó la cifra del 73 % para The Associated. Presionar.

Con diversos grados de alivio y precaución, muchos estadounidenses están comenzando a regresar a sus estilos de vida previos a la pandemia.

Sarah Rixen, de 41 años, de Bismarck, Dakota del Norte, comenzó a cantar nuevamente con un coro cívico después de tomarse un año sabático. Ahora que omicron se está agotando, dijo que se siente más segura que nunca desde que comenzó la crisis.

"Pero todavía desconfío un poco de que pueda haber otra variante a la vuelta de la esquina", dijo Rixen, y señaló que su familia y la mayoría de sus parientes están completamente vacunados. "Todavía voy a usar una máscara".

Para abordar eso, los investigadores están tratando de responder preguntas sobre el virus, la vacuna y cómo responden nuestros cuerpos: ¿Qué tan rápido está disminuyendo la protección de refuerzo contra omicron? ¿Cuánto tiempo dura la protección contra la infección? ¿Cuántas infecciones leves nunca se informaron? ¿Cuántas personas se infectaron pero no tuvieron síntomas?

Los científicos de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg estiman que aproximadamente tres de cada cuatro personas en los Estados Unidos habrán sido infectadas por omicron al final de la oleada.

"Sabemos que es una gran proporción de la población", dijo Shaun Truelove, epidemiólogo y modelador de enfermedades en Johns Hopkins. "Esto varía mucho según la ubicación, y en algunas áreas esperamos que el número de infectados sea más cercano a uno de cada dos".

