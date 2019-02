Están por llegar

Ciudad de México.





Los superhéroes, los antihéroes, los juguetes y algunos animales del circo o la selva serán parte de la oferta cinematográfica para este 2019. Algunas franquicias podrían ponerle punto final a sus historias, o quizá abrir una nueva fase para darle cabida a nuevos superhéroes, como es el caso del Universo Cinematográfico Marvel, mientras que otras sagas tratarán de apelar a la nostalgia. Tal es el caso de la cuarta entrega de Toy Story.

El terror hará de las suyas con la segunda parte de It o con la tercera entrega de Annabelle. Mientras que Quentin Tarantino llegará con la que es, supuestamente, su penúltima película. Opciones hay muchas para todos los gustos, tamaños y edades, así que luces, cámara y acción.

Avengers: Endgame

Thanos aniquiló al 50 por ciento de las criaturas vivientes en la última cinta de Avengers y en el Planeta Tierra reina el caos. Los vengadores que quedan están dispuestos a llevar acabo una misión para restaurar el orden. Todo indica que esta cinta podría poner punto final a la saga y dar cabida a una cuarta fase del Universo Cinematográfico Marvel. Con: Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Chris Evans. Estreno: Abril.

X-MEN: Dark Phoenix

Los mutantes estarán de vuelta. Aunque es la décimo segunda cinta de X-MEN, este filme tomará otros rumbos y dará inicio a una nueva trilogía. En esta ocasión, los mutantes deberán unirse de nueva cuenta para tratar de controlar a Jean Grey, una joven que no sabe manejar sus poderes. En esta historia se harán presentes las fuerzas extraterrestres. Con: Michael Fassbender, James McAvoy, Jessica Chastain y Sophie Turner. Estreno: 7 de junio.

Joker

Uno de los villanos más queridos de DC Cómics está de vuelta para deleitar con su mente retorcida. Joaquin Phoenix se suma a la lista de actores que han interpretado al hombre de la risa escabrosa. La cinta estará ambientada en la década de los años 80 y cuenta cómo un comediante fracasado se torna un ser sádico que busca el caos. Con: Joaquin Phoenix, Robert De Niro y Zazie Beetz. Estreno: 11 de octubre.

Rocketman

La vida del músico británico Elton John es plasmada en este filme que es protagonizado por Taron Egerton. En el filme se muestra su paso por The Royal Academy of Music y su relación creativa con el letrista Bernie Taupin, con quien trabajó en más de 30 álbumes y posicionó varios temas, como Rocketman, Crocodile Rock, The Last Song o Believe, en los más importantes listados tanto en los principales países de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Estreno: 31 de mayo.

Belzebuth

Luego de haber dirigido Conozca la cabeza de Juan Pérez, Pastorela y El crimen del cácaro Gumaro, el mexicano Emilio Portes explora el género del terror con este filme en el que una serie de homicidios en la frontera norte de nuestro país al parecer están ligados a un antiguo espíritu. El encargado de desentrañar la situación es el agente Ritter. Con: Joaquín Cosio, Tobin Bell, Giovanna Zacarías y Enoc Leaño. Estreno: Marzo

Toy Story 4

Una de las franquicias animadas más taquilleras es la de Toy Story, misma que este 2019 apelará a la nostalgia para ofrecernos una cuarta entrega de la que hasta ahora se sabe muy poco. Hace unas semanas se lanzó un adelanto del filme en el que, además de aparecer los personajes de Woody, Buzz, el Señor cara de papa y Jessie, se muestra un tenedor que dice no pertenecer a ese grupo y que no es un juguete, pero que tendrá importancia en la historia. Estreno: 15 de marzo.

Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino dio de qué hablar en 2018 al haber cerrado algunas calles de Los Ángeles para viajar en el tiempo y recrear 1969, año en que, entre otras cosas, fue asesinada Sharon Tate, entonces pareja de Roman Polanski, por parte de una secta liderada por Charles Manson. El filme abordará ese pasaje y centrará su atención en dos actores de 1969 que atraviesan por una crisis existencial. Éste es el noveno filme de Tarantino. Con: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino. Estreno: Julio.

It: Capitulo 2

Una llamada telefónica hará que ese grupo de amigos, llamados El club de los perdedores, regrese a su pueblo natal, donde 27 años antes se enfrentaron al payaso maligno Pennywise. Esos amigos, ya como adultos, deberán lidiar con sus traumas infantiles para poder evitar una catástrofe. Cinta basada en la novela de Stephen King. Con: James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Skarsgård. Estreno: 6 de septiembre.

Dumbo

La versión live action del clásico animado Disney llegará de la mano del director Tim Burton. Holt Farrier y sus hijos trabajan en un circo y tienen la encomienda de cuidar a un bebé elefante que nació con orejas grandes. Al saber que el elefante puede volar, un empresario se interesa en llevarlo a Dreamland, donde se esconden varios secretos. Con: Colin Farrell, Eva Green y Michael Keaton. Estreno: Marzo.

Siempre serás mi hijo

Basada en el best seller Beautiful Boy, escrito por David Sheff, es la historia de un padre (Steve Carrell) que va narrando los problemas de adicción de su hijo Nic (Timothée Chalamet). A través de los ojos del padre se viaja a situaciones desgarradoras y crueles que al mismo tiempo están llenas de esperanza. Estreno: 22 de febrero.

Spider-Man: Lejos de casa

Tom Holland está de vuelta con el personaje que le dio popularidad mundial: Spider-Man. En esta ocasión este joven súper héroe tendrá que enfrentar a un villano que se hace llamar Misterio, papel personificado por Jake Gyllenhaal bajo la dirección de Jon Watts. Con: Zendaya, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei y Michael Keaton. Estreno: Julio.

La boda de mi mejor amigo

La versión mexicana de la cinta homónima que protagonizó en 1997 Julia Roberts llegará a las pantallas este año teniendo como protagonista a Ana Serradilla. La historia sigue a una mujer que ha vivido enamorada de su mejor amigo y está a punto de declararle su amor a unas horas de su boda. Con: Miguel Ángel Silvestre, Carlos Ferro, Natasha Dupeyron y Mónica Duarte. Estreno: Febrero.