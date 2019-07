Estampa el auto contra taquería

Valle Hermoso, Tam.

El exceso de velocidad y la mala condición de pavimento, causaron un accidente la noche del pasado martes, en donde un joven de 19 años terminó estampando su vehículo contra una taquería.

El hecho se registró a las 23:00 horas del martes en la brecha 119 y calle Pamela de la colonia Arcoíris, en donde Adán López, de 19 años y originario de la misma colonia, se salió de control con su auto marca Dodge tipo Caliver negro y terminó estampado contra una taquería, una camioneta familiar y un muro para la mufa.

El dueño del puesto de tacos, quien se identificó como Iafet Morato Mar, dijo que las perdidas materiales rebasaban los 70 mil pesos, pues además de haber destruido todo el puesto de tacos de reciente fabricación, también se destruyó gran parte de la minivan y el muro para la mufa de energía eléctrica de su domicilio.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial, quienes verificaron que el conductor no manejara bajo los influjos del alcohol y no se encontraron elementos de ese tipo, pues el joven aseguraba que sí iba recio y que un enorme bache lo descontroló, provocando el accidente, en donde por fortuna no resultó ninguna persona lastimada.