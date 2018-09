Estados Unidos respetará plazo por TLC

Tres semanas después de que las Administraciones del Donald Trump y Enrique Peña Nieto anunciaran un acuerdo preliminar en principio en el marco de la renegociación del TLC trilateral, el congresista Kevin Brady lanzó una advertencia a Canadá para concluir negociaciones este mes.



"Pienso que Canadá debe apurarse esta semana. No vamos a cambiar las fechas límite", dijo en entrevista con CNBC Brady, el poderoso presidente del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja, el comité clave para avanzar el proceso de ratificación de los tratados comerciales.

"México se presentó en la mesa (de negociaciones) y se alcanzó un acuerdo. Pienso que es realmente muy importante que Canadá venga a la mesa de una manera seria. No vamos a dejar a México colgando", añadió Brady, congresista republicano que representa un distrito en Texas.



Con el fin de que Trump pueda firmar un acuerdo con México -antes de que Peña Nieto deje el cargo el 1 de diciembre-, el Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, debe por Ley entregar al Capitolio el texto antes del 1 de octubre próximo; actualmente Canadá negocia con EU.



"Todo mundo quiere que Canadá sea parte de este acuerdo entre tres países, no hay ninguna duda de ello. Son un socio comercial importante, pero no es un socio comercial fácil", añadió Brady.



Esta mañana, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llegó a la sede de la Oficina del Representante Comercial de EU donde sostendrá reuniones con Lighthizer para poder concretar un acuerdo bilateral que permita avanzar en la renegociación trilateral con México.



Según reportes, los principales puntos de divergencia entre canadienses y estadounidenses están en el acceso al mercado canadiense de lácteos, la permanencia del Capítulo 19 de resolución de disputas en materias de "antidumping", así como protecciones a la industria cultural canadiense.