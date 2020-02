"Estados que no se unan al Insabi seguirán recibiendo apoyos"

A unas horas de que se venza el plazo para que todos los estados de la República se adhieran al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobernadores que no acepten esta nueva institución seguirán recibiendo sus recursos para el sector salud.

Cuestionado por los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) que no han aceptado el Insabi, López Obrador señaló que se les seguirán brindando los apoyos económicos que marca la ley, aunque se tendrán que hacer responsables de que los servicios de salud sean gratuitos.

"Si ellos no aceptan no hay problema, van a seguir recibiendo sus recursos (...) nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación, de acuerdo a la Constitución la salud es un derecho, no es un privilegio", señaló.

En su conferencia matutina, el presidente reiteró que con el Insabi, los inmuebles y las nóminas del personal, así como el manejo de recursos, pasarán a la Federación, debido a que cuando el sector salud se encargó a los estados fue un desastre y se utilizaban mal los recursos.

"Las instalaciones pasan al gobierno federal, es un comodato, todos los recursos pasan a ser manejados por el Insabi. Tenemos que federalizar, fue un desastre la descentralización de salud, se les enviaba el dinero y lo usaban para otra cosa, no había atención médica, no había medicamentos", dijo López Obrador sobre el manejo de recursos por parte de los gobernado.