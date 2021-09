´Estaba perfecta el día de la pelea´

Jeanette Zacarías quería sobresalir en el boxeo, deporte del que se enamoró desde que su padre, Esteban, la llevó a un gimnasio para saberse defender cuando tenía 13 años.

La niña debutó en el profesional antes de cumplir los 15, y apenas llegaba con cinco pleitos al combate de Montreal ante Marie Pier Houle, quien se llevó el triunfo sobre la mexicana que falleció el jueves tras estar cinco días en coma después de caer por nocaut.

Esteban Zacarías cuenta que platicó varias veces con su hija el sábado 28 de agosto, el día del combate. Eran padre e hija, y además grandes amigos.

Le dio consejos a Jeanette, incluso, le dijo que si veía dura la pelea entonces la detuviera o se dejara caer, pero la joven mexicana le dijo "voy por el triunfo".

"Ya no estaba estudiando, estaba dedicada al boxeo. Admiraba a Muhammad Ali y Mike Tyson, era sus fans, quería tener los movimientos de Tyson, de Ali, teníamos un póster del debut de Muhammad Ali", dijo.

La joven que apenas el 6 de junio había cumplido 18 años de edad llegó al combate de Montreal con una derrota en mayo, en la que sufrió una conmoción.

Una tomografía no reveló daños tras esa pelea celebrada en Reynosa, y apenas a mediados de agosto tuvo que hacerse una tomografía en 3D que le solicitó el médico de la Comisión de Aguascalientes.

Su padre dijo que no notó ningún foco rojo.

¿Notó algo raro en ella en las últimas semanas?

"Ella estaba perfecta y todos los exámenes médicos estaban bien, no llevaba ningún problema en cuestión de la salud, de hecho estaba fuerte.

"De salud y físicamente iba al 100. Iba por el triunfo, y la gente debe entender que este deporte así es, y como le pudo tocar a la otra muchacha le tocó a ella, no tengo nada qué decir, y el boxeo es así, y ella iba preparada, las cosas como son, como las vi", expresó a Grupo REFORMA.

INICIO DEL SUEÑO

20 AGOSTO 2021

9:05 HORAS

Jeanette salió de Aguascalientes con muchas ilusiones. Era el inicio de un viaje que la llevaría a pelear por primera vez al extranjero.

´ESPEREMOS QUE TODO SALGA BIEN´

20 AGOSTO 2021

11:09 HORAS

La joven que acababa de cumplir en junio pasado 18 años hizo parada en la CDMX antes de viajar a Cancún, donde después tomaría otro avión rumbo a Canadá. Aprovechó la parada para hacer un En Vivo en redes sociales, y su padre entonces le mandó un mensaje que decía: "Ánimo mi niña hermosa puro para adelante con todo".

´ACABAMOS DE ATERRIZAR EN CANADÁ´

21 AGOSTO 2021

16:47 HORAS

La peleadora mexicana aterrizó en Montreal después de dos paradas. Viajó con otros compañeros que tomarían parte de la velada boxística que se celebraría el 28 de agosto en el State IGA de Montreal.

´YA TENEMOS A LA COMPAÑERA JEANETTE´

21 AGOSTO 2021

18:55 HORAS

Jeanette y otros púgiles fueron recibidos en el hotel donde se hospedarían. La joven mexicana subió a un elevador con sus compañeros, pero antes se le ve ayudar a una pequeña niña que se iba a subir a otro elevador.

´MIS DOS PUPILOS´

21 AGOSTO 2021

19:08 HORAS

Luis Cruz, mánager que no pudo viajar a Canadá, publicó una foto de Jeanette y Jovani Martínez, sus dos pupilos y quienes eran novios.

ENTRENAMIENTO CALLEJERO

22 AGOSTO 2021

17:05 HORAS

Todo el equipo de mexicanos que participaría en la función salió a entrenar a la calle, en una plaza pública enfrente del hotel. Jeanette lucía ropa deportiva y estaba haciendo algo de sombra.

A NADA DE SUBIR AL RING

28 AGOSTO 2021

19:07 HORAS

Jeanette calentaba para ir al cuadrilátero. Ya tenía colocados sus guantes rosas para enfrentar a la canadiense Marie Pier Houle. Perdió por nocaut al final del cuarto asalto, entonces comenzó a convulsionarse y tuvo que ser atendida en la lona del ring. Fue llevada a un hospital, donde falleció el jueves a las 15:45 horas.

UN DEPORTE DE RIESGO

De salud y físicamente iba al 100. Iba por el triunfo, y la gente debe entender que este deporte así es, y como le pudo tocar a la otra muchacha le tocó a ella, no tengo nada qué decir, y el boxeo es así, y ella iba preparada, las cosas como son, como las viví, lo que ella sentía, aparte de ser mi hija había una amistad y confianza, y si ella no se sentía bien me lo decía y de lo contrario, me decía ´me siento capacitada y le voy a ganar´".

Esteban Zacarías, padre de Jeanett.