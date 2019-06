Está Murray sin expectativas

El tenista británico Andy Murray aseguró este domingo que sólo el hecho de estar cómodo y no sentir dolor es suficiente cuando fue preguntado por las expectativas puestas en su regreso a las pistas.



"No sé qué esperar. No me pongo muchas expectativas. Sólo el hecho de poder saltar a una pista de tenis, estar cómodo y no sentir dolor es suficiente. Disfruto competir, entrenar, son muchas cosas que no podía hacer hace unos meses", explicó el escocés en la rueda de prensa previa al inicio del torneo de Queen's, en el que disputará el cuadro de dobles junto al español Feliciano López.



Esta iniciativa fue impulsada por Jamie Delgado, entrenador de Murray, aunque no implica que el escocés de 32 años vaya a dedicarse, a partir de ahora, completamente a esta modalidad.



"La gente cambia de opinión", afirmó Murray cuando le recordaron que en Melbourne descartó el dobles como una opción para el futuro.



"Mi objetivo sigue siendo volver al individual. Es lo que me gustaría. Hace unos días estaba hablando con mi equipo sobre el mejor modo de volver a la pista. Sentimos que el doble sería una buena opción para ver cómo me sentía, porque hay menos carga para el cuerpo, menos desplazamientos, aun así tienes que tener reacciones y movimientos rápidos. Me daría información sobre qué necesito mejorar", reflexionó.



"Estoy en buena forma, con salud y entrenando mucho. Veremos cómo va", sentenció un Murray al que se vio con buen humor.



El ex número uno del mundo anunció en el pasado Abierto de Australia su intención de retirarse del tenis en este 2019, aunque una nueva operación de cadera, con el implante de una prótesis, parece haber eliminado el dolor del cuerpo del tenista y le ha permitido avistar una vuelta.



"Ha habido varias veces en los último 18 meses en los que he pensado que quería parar, que no quería seguir jugando porque no lo estaba disfrutando. Ahora... simplemente me gusta jugar al tenis. Soy el mismo de siempre. Esto es lo que he hecho desde que era pequeño. Es lo que quiero hacer porque lo disfruto", dijo.



"Sería genial ganar Wimbledon y grandes torneos, pero solo unos pocos tienen la oportunidad de lograrlo y aun así hay muchísimos jugadores que aman este deporte pese que no pueden ganar los grandes títulos", señaló.



Además, Murray fue cuestionado sobre la posibilidad de ganar Wimbledon, torneo que ha levantado en dos ocasiones (2013 y 2016), esta vez en la modalidad de dobles.



"Claro que creo que es posible, pero no es algo que importe, aunque quiera, no importa si no lo consigo. Es muy improbable, no he jugado muchos partidos y en dobles sobre hierba a veces no te da tiempo a meterte en el partido, porque los puntos pasan muy rápido", finalizó el campeón de tres Grand Slams.



Después de seis meses de paro, Murray volverá esta semana a la competición en el torneo sobre hierba de Queen's, que se disputa en la capital británica del 17 al 23 de junio. semana a la competición en el torneo sobre hierba de Queen's, que se disputa en la capital británica del 17 al 23 de junio.