Está mujer en soledad

Río Bravo, Tam. - La señora Teodora Vargas Cruz tiene 57 años de edad, se encuentra sola y muy enferma, sin ningún familiar que la apoye ni ninguna clase de ayuda.

Ella solía vender tamales en las afueras de una gasolinera ubicada en la Guanajuato para salir adelante con sus gastos, le gusta mucho trabajar, pero ahora las fuerzas la han abandonado.

Pide ayuda a la comunidad para que la atienda un médico y se le den las medicinas necesarias, ella ya gastó todo lo que tenía para atenderse y ha quedado sin nada, ni si quiera tiene algo que empeñar. Se siente desesperada y prácticamente le es imposible moverse.

El primer médico que visitó le dijo que tenía una infección estomacal, así que con mucho sacrificio ella pagó la consulta y compró el costoso tratamiento, pero siguió sintiéndose mal, así que fue con otro doctor, quien le dijo que tenía dengue, y consiguió el medicamento que necesitaba, pero este tampoco le hizo efecto y ahora se encuentra en cama sin el apoyo de nadie.

La señora Teodora necesita tu apoyo y como un grito desesperado por ayuda, te pide que abras tu corazón: "Solo quiero que alguien me lleve con un doctor y me de la medicina que necesito, no sé que tengo, me siento muy mal, alguien ayúdenme por favor", dice angustiada y muy triste la señora Vargas Cruz.

Quien desee ayudarla puede contactar a Gabriel Moreno, vecino que la está cuidando al 899-250- 94-09 o visitar a doña Teodora en la calle Anzaldúas, número 141 de la colonia Unidos Avanzamos o bien puedes hacerle un donativo al siguiente número: 4152313398554818 de Bancomer.