Está feliz de volver

El "Profe" Guillermo Franco no batalló en darle el "sí" a los Rayados y está feliz de ser su nuevo entrenador de la Sub 20.

El ex delantero de Rayados dijo que le agradó el hecho de que el Monterrey busca la formación deportiva e integral del jugador, además de que ama al club en el cual jugó del Torneo Apertura 2002 al Apertura 2005.

"Al invitarme y conocer todo lo que hay detrás se me hizo muy simple tomar la decisión de querer sumarme", dijo Franco al atender a CANCHA tras su primer entrenamiento en El Barrial con la Sub 20.

El sábado, el Guille debuta en El Barrial recibiendo al Puebla, por lo que dijo que tiene el tiempo encima, pero que se encontró con un equipo bien estructurado y trabajado.

"La verdad que estoy muy contento, por demás está decir todo lo que significa este club para mi familia, para mí y se dio esta posibilidad la verdad sin estar buscando nada, todo se fue acomodando gracias a Dios de muy buena manera", añadió.

"Y oficialmente hoy sí, me presento como nuevo entrenador de la Sub 20 y me sumo a un muy bonito proyecto que viene ya llevando el Club de Futbol Monterrey ya de muchos años"

Franco dijo que como ya lo ha manifestado anteriormente sueña con algún día dirigir al primer equipo.

Sin embargo, como todo en sus planes de vida, lo va viendo paso a paso y ahorita está concentrado en el equipo juvenil buscando mantenerlo en los primeros niveles, ya que es el actual equipo campeón en la categoría.

APOYA QUE FUNES MORI ESTÉ EN EL TRICOLOR

El argentino naturalizado mexicano Guillermo Franco señaló que si a Rogelio Funes Mori le va bien con México, le irá bien a la Selección Nacional, por eso lo apoya totalmente.

Franco, quien jugó los Mundiales 2006 y 2010 con México, agregó que el delantero de Rayados debe acostumbrarse a las críticas por su estatus de naturalizado, un proceso que él vivió cuando tomó la decisión de representar al País.

"Él va a tener que vivir su proceso, que eso era algo de alguna manera inevitable que iban a surgir las opiniones, las criticas, gente que no iba a estar de acuerdo y que eso pues era algo que iba a suceder y que, en este caso, Rogelio iba a tener que vivir con ello", expresó.

"El talento está. Me da mucho gusto que le esté yendo bien, porque uno desea que a México le vaya bien porque ama a este País y pues seguirá estando en el ojo de le tormenta porque eso va a ser inevitable; en el momento que no vayan muy bien las cosas, que no haga goles, pues obviamente va a estar la crítica, pero eso es algo habitual y del día a día aquí en México".

Franco, quien jugó también en Rayados, pero del Apertura 2002 al Apertura 2005, señaló que no tiene tips que darle a Funes Mori, sólo que no caiga en la presión por las críticas que siempre lo acompañarán.

"Es una persona grande, una persona madura, una persona que dentro del momento que surge estas situaciones es consciente de todo lo que va a vivir; que esto no le juegue en contra, que esto no sea una presión para él, sino que se una motivación para que pueda seguir dando muy buenos resultados, porque si él lo hace bien y le va bien, pues le va bien a la Selección", añadió.