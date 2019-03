Esta es la lista de los nominados a los premios Emmy diurno

Cd. de México.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reveló la lista de nominados para la entrega 46 de los Premios Emmy diurnos, informó Deadline.



La serie más nominada es Days of Our Lives, con un total de 27 categorías, mientras que Hospital General consiguió 25, además de que son los contendientes principales en la categoría de Mejor Serie de Drama.



La cadena con más nominaciones fue CBS, que en total sumó 61 nominaciones, mientras que Netflix y Amazon Prime Video empataron con 49; seguidos de NBC, con 38; después ABC, con 35 y PBS con 31.



En la categoría de Mejor Programa Matutino compiten Sunday Morning, This Morning, Good Morning America y Today.



En la rama de Mejor Programa Matutino en Español los nominados fueron son Despierta América, Nuestro Mundo y Un Nuevo Día.



Los premios serán entregados el próximo 5 de mayo.