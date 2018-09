"Está enfermo Maradona": Sánchez Solá

El actual director técnico de Las Vegas Lights, José Luis Sánchez Solá, reprobó la llegada de Diego Armando Maradona a Dorados de Sinaloa.

En una entrevista para la cuenta digital de ESPN, el 'Chelís' aseguró que Maradona tiene la capacidad de dirigir, sin embargo dio a entender que su polémico pasado ligado al dopaje sería un obstáculo.

"Por supuesto que no va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo. Necesitarían los grandes clubes del mundo, el gran futbol del mundo, ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo".

Además aseguró que Antonio Mohamed debería de mandarlo a rehabilitación que recomendarlo al equipo de Culiacán.