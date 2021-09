¡Está en Cuartos!

Novak Djokovic se levantó tras ir un set abajo y avanzó a los Cuartos de Final del Abierto de Estados Unidos para continuar con el sueño de conseguir los cuatro títulos de Grand Slam de la temporada, luego de vencer 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 al local Jenson Brooksby.

El joven Brooksby, 99 del mundo, dio el primer golpe al quedarse con el primer set en su favor por 6-1. El serbio, ganador de 20 Grand Slam, no perdía una primera manga por ese marcador en el cemento de Nueva York desde el 2005.

El estadounidense de 20 años sacudió el Arthur Ashe en los primeros 36 minutos del partido. El finalista del ATP 250 de Newport desplegó todo su talento en la pista, impuso sus condiciones ante el número uno del mundo y dejó al público atónito.

Por segundo partido consecutivo, Djokovic se sobrepuso a un primer set perdido para acercarse a un récord de 21 títulos individuales masculinos de Grand Slam. El No. 1 del mundo derrotó finalmente al dinámico estadounidense.

"Lo disfruté sinceramente, hoy nos dieron mucha energía a los dos y motivación. Es mu joven y muy talentoso, tiene un futuro por brillante.

"No fue un gran inicio para mí. Jenson estaba muy contagiado, no me dejaba acomodare, por set y medio golpeó muy bien a la pelota y al final del segundo set cambió. Comencé a pegarle más limpio a la pelota, muy una batalla muy física y extenuante", dijo Novak, que enfrentará al italiano Matteo Berrettini en la siguiente instancia.