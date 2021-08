"Está casi todo perdido": Fátima Molina tras explosión

"Yo no he hecho mudanza ni he usado 'mis influencias' para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco, y evidentemente no me conoce", escribió en Instagram.

"He sacado lo que las autoridades me permitieron como a muchos vecinos más. He entrado yo sola al departamento sólo con fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos nos indican", agregó.

Durante el accidente al menos 22 personas resultaron heridas y hubo un fallecido. Molina confirmó que estuvo dentro de su departamento en el mismo piso de la explosión la mañana del 16 de agosto.

A pesar de que reconoció que no hubo organización durante los primeros dos días del accidente, ya que todos los vecinos recibieron instrucciones diferentes por parte de las autoridades, aseguró que, contrario a lo que señalaron sus vecinos, ella no entró varias veces al edificio pues "jamás pasaría por alto a una autoridad".

"Me ha tocado ver cómo más personas han podido sacar más cosas porque están en buen estado y porque así se les permitió por parte de las autoridades. En mi caso, está casi todo perdido como la mayoría de los habitantes de mi torre y no tengo información exacta aún de lo que pasará".

En el inmueble, ubicado en el número 1909 de la avenida Coyoacán hay tres torres de edificios, la primera nombrada "Torre Roble", donde sucedió el accidente, en el segundo piso. Ahí es donde la actriz de "Te acuerdas de mí" vivía.

Luego de que la administración del condominio entró a evaluar los daños, el encargado declaró a EL UNIVERSAL que todo podrá repararse. Mientras tanto Molina pidió empatía para los afectados.

"Deseo que nadie tenga que pasar por esto, porque si así fuera, entenderían cada detalle que cada uno estamos sintiendo. Todos estamos muy sensibles, con mucha incertidumbre y sumamente cansados".