Esperan restauranteros incremento en ventas

Cd. Victoria, Tam.- De forma atípica, empresarios del ramo restaurantero de esta localidad pronosticaron un incremento en ventas de entre el 50 y 60 por ciento para el período vacacional de Semana Mayor, esto al considerar que la ciudadanía aún no se encuentra con ánimos de salir a vacacionar por lo que la derrama económica habrá de quedarse en la ciudad.

"Semana Santa -salvo el 2020- es un tiempo de ausencia en los restaurantes porque la gente en Ciudad Victoria decidía viajar, decidía moverse de la ciudad y no era digamos un momento bueno de ventas", recordó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Jorge Bello Méndez, "el año pasado la gente se quedó en la ciudad porque no se podía viajar y este año creemos que todavía no están dadas las condiciones para poder viajar".