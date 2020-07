Esperan registrar repunte en ventas

Nuevo Progreso, Tam.

El comercio en general en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, anteponiendo las necesidades en términos económicos a la pandemia, bajo las reglas sanitarias establecidas contra todo pronóstico esperan tener un ligero repunte en las ventas con motivo de las celebraciones del 4 de julio en el vecino país del norte.

Entrevistados algunos de ellos que con y sin la emergencia sanitaria no han dejado de pagar sueldos, y la renta, luz, agua e impuestos, como José Espino, expresaron que ojalá y al menos que en Nuevo Progreso no se aplique el cierre de la frontera a los cruces de personas no esenciales, upes es bien sabido que el pueblo vive del turismo.

"Para el gobierno es muy fácil decir cierren la frontera para evitar la propagación del coronavirus, pero para quienes tenemos muchos gastos, dos días que no vendamos representan una gran perdida, de por sí que la situación económica estay bien difícil, y de esta manera nos pasan a amolar, pues que les vamos a llevar a la familia", afirmó Jesús Blanco, comerciante.

Y es que los neoprogresenses que viven del turismo no se han cansado de repetirlo una y otra vez, si no los mata el virus lo hará la necesidad, pues a la fecha ningún gobierno realmente esta apoyando a las familias con programa emergente alguno, salvo alguna entrega de despensas.

En términos generales, los comerciantes a pesar de la emergencia sanitaria, se reportan listos desde ayer, para recibir a los turistas, que por lo general como en años anteriores realizan sus compras y se regresan a sus casas para pasarla con la familia, de hecho desde el mismo viernes.