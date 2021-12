Esperan leve incremento en corridas de autobús

Cd. Victoria, Tam.- De un 15 a 20 por ciento se espera el incremento en las corridas de autobuses desde Victoria hacia destinos en la franja fronteriza, zona sur, y el interior del país, esto con relación a la temporada navideña y de fin de año informó el gerente de la Central de Autobuses, José Refugio Calderón Vergara.

"A medida que se han ido normalizando las cosas la gente está saliendo, esperamos un repunte sin embargo sí invitamos a toda la gente a cumplir con todas las medidas sanitarias, no debemos relajarnos, tenemos apoyo de todas las instituciones sin embargo el principal apoyo es del usuario, y les pedimos su ayuda para no relajarse", comentó, "se espera que haya un repunte, no como en años pasados, pero sí un poco mejor, yo creo que esperamos a como se han comportado las cosas de un 15 a 20 por ciento más a lo que actualmente está".