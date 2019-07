Esperan en México 20 mil que piden asilo a EUA

Cd. de México.- Más de 20 mil migrantes se encuentran en territorio nacional en espera de que Estados Unidos resuelva sus solicitudes de asilo, informó el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes.

Durante una reunión de trabajo con las comisiones unidas de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur, el funcionario detalló que se trata de migrantes de 11 nacionalidades que, en su mayoría, se encuentra en Baja California.

"Actualmente hay en México 20 mil 839 personas de 11 nacionalidades que están esperando respuesta a su solicitud de asilo de Estados Unidos, el número diario de personas que la obtiene o que regresa a esperarla varía y también varía el puerto fronterizo, la mayoría, el 50 por ciento, se encuentra en Baja California", indicó.

Advirtió que son personas que no quieren abandonar el País y a quienes el Gobierno federal no puede expulsar, de ahí que ya existe una estrategia federal de atención.

"Son personas que no quieren retornar a su País de origen, evidentemente que si no quieren retornar, México no las puede obligar a que retornen, porque están esperando su respuesta de trámite con Estados Unidos y, además, esa es una diferencia con el tercer País seguro: México no tiene la obligación de retornarlos, no podemos retornarlos y, obviamente, no vamos a retornarlos", aseguró.

El funcionario dijo que, para atender a esta población, el Presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó al subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte.

Reyes dijo que la estrategia del Gobierno federal para este sector está enfocada en tres puntos: evitar que los migrantes sean objetivos del crimen organizado, garantizarles condiciones de alojamiento dignos y promover que accedan a fuentes de empleo mientras permanezcan en el País.

El subsecretario afirmó que no quieren que en esta Administración se repitan casos como el de San Fernando, Tamaulipas, en el que 72 personas, la mayoría de ellas migrantes, fueron asesinadas por el crimen organizado en 2010.

"Para la atención de los mismos es que el Presidente responsabilizó al subsecretario Horacio Durarte, primero, con el propósito de que mientras se encuentren en México estén seguros y no caigan en manos de la delincuencia organizada, no queremos que se repitan situaciones lamentables del pasado", señaló.

Reyes reiteró que mil 807 mexicanos están en espera de ser deportados de Estados Unidos a México en los próximos días, como resultado de las medidas migratorias anunciadas recientemente por el Presidente Donald Trump.