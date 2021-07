´Esperábamos más de Francia´

"Esperábamos algo más activo de la parte ofensiva de Francia, pero es también mérito nuestro en la parte defensiva", sentencia el tapatío. "Jorge (Sánchez) no los dejó desbordar, Erick (Aguirre) ganó todos los duelos a Florian (Thauvin), César (Montes) y Johan (Vásquez) muy cerca de Gignac y eso gracias a la buena presión de los medios ofensivos. No lo dejamos actuar mucho, de no ser por ese penalti".

Gusto que se da, porque recuerda que las palabras no importan junto a lo que se haga en la cancha. "Somos un equipo que nos gusta trabajar y hablar dentro de la cancha", presume. "(Hay que) tratar de mantener esa humildad y eso es lo que nos va a dar resultados. El mexicano es trabajador, luchón. El grupo está listo para competir en la cancha y mentalmente estamos fuertes".