Espera Luis Enrique mejora ante Croacia

"Croacia compitió muy bien en el Mundial y si analizas individualmente, cuenta con jugadores de altísimo nivel. Sus puntos fuertes son que defienden y atacan como equipo, independientemente de la calidad en su línea de medios, son sacrificados, presionan de maravilla tras pérdida en campo contrario. Espero que mañana veamos una versión mejorada de España y podamos minimizar la calidad de Croacia", indicó.

El técnico asturiano no quiso revelar si hará muchas rotaciones tras haber jugado el pasado sábado en Inglaterra, ya que apuntó que sería darle ventaja a su colega en el banquillo croata, Zlatko Dalic, que ya cuenta con la de poder afrontar este encuentro con un mayor descanso de sus jugadores.



"No voy a dar pistas al señor Dalic. Nosotros tenemos la ventaja de jugar en casa, en Elche, que nos va a apoyar al máximo, pero hemos tenido menos descanso para preparar el partido", señaló.



Pese a ello, Luis Enrique matizó que no ha visto a sus jugadores cansados en el entrenamiento de este lunes en Alicante y apuntó que debido al poco tiempo del que ha dispuesto entre ambos partidos, no ha podido incidir con sus jugadores en los aspectos que deben mejorar tras el partido de Inglaterra.



"Ahora solo puedo darles matices pequeños que se pueden hacer para mejorar sin entrenar", destacó. "Afrontamos dos partidos oficiales en el ciclo más corto posible, pero no he dicho que los jugadores estén cansados, están perfectos, ayer entrenaron y los veo muy bien", dijo.



Tras las numerosas críticas que recibió en el Mundial el portero David de Gea por su actuación, el técnico apostó por él el pasado sábado en Wembley y el futbolista del Manchester United respondió a la confianza depositada por el seleccionador con una buena actuación.



"Mi trabajo es de entrenador, me he dedicado a conocer a nivel personal a los 23 jugadores, hablar con ellos. En el caso de David es un jugador muy maduro, muy experto para los años que tiene y ya sabemos que ser profesional en el futbol es estar abierto a críticas y David está preparada para vivir con esto", aseguró.



A nivel individual, señaló que Isco Alarcón puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque, "incluso de falso nueve", y que Saúl Ñíguez "tiene unas condiciones únicas".



"Creo que no se parece a mí, es un producto bastante mejorado. Tiene perfil para jugar asociativo, en equipo, más defensivo, tiene llegada. Tiene todo para ser un jugador importante en la Selección, pero tiene mucha competencia", añadió.



Por último, reconoció que no le importa rectificar en sus decisiones, como se pudo ver el pasado sábado cuando alineó a Aspas de titular, a pesar de que inicialmente no le había ni convocado y entró en la convocatoria tras la baja de Diego Costa.



"Uno se hace una idea de lo que espera y luego en los entrenamientos los ves trabajar y reconoces tu error y lo tratas de arreglar.



Lo he visto con actitud y pensé que era un partido perfecto para él. Estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. El beneficio del equipo está por encima de lo que piense el entrenador", concluyó.