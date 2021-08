Escuelas no cerrarán si detectan un contagio de Covid: SEP

En entrevista con Danielle Dithurbide para el noticiero "Despierta", la funcionaria explicó que en caso de que exista un caso positivo en una escuela o en un salón de clases, inmediatamente se informará a la Secretaría de Salud y el menor será aislado.

Pese a tener la preocupación de que resurja un nuevo contagio entre menores, la titular de la SEP señaló que no nos debe detener el miedo: "yo insisto, el miedo no nos puede paralizar, no puede paralizar a una sociedad, no nos puede detener, algo que no sabemos cuánto puede durar".

Justificó que el regreso a clases presencial es necesario porque ayudaría a erradicar el alto grado de obesidad, el estrés y la violencia que viven algunos estudiantes en sus casas. Además de reforzar el aprendizaje.

"La escuela puede ofrecer precisamente el que se mejore la cuestión de calidad de vida en algunos niños que están viviendo violencia en sus casas. Por mucho que se trabaje en línea y o en WhatsApp, el niño necesita esa interacción social, humana, que es lo que está faltando", dijo.

La secretaria de Educación Pública detalló que, para evitar un rebrote, se deben fortalecer los protocolos sanitarios en las instituciones educativas, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos.

Delfina Gómez adelantó que habrá un consejo técnico –el cual está integrado por maestros y directores -y un comité de salud, los cuales valorarán la situación sanitaria de cada escuela.

Sobre la carta de corresponsabilidad que había emitido la SEP a los padres de familia, la funcionaria aclaró que la misiva fue realizada en los primeros meses de la pandemia y esta no eximía a la Secretaría o a los maestros de su responsabilidad. Por ello, señaló, el documento queda fuera del protocolo.

Antes de finalizar, destacó que se apoyarán a 17 mil escuelas que no tienen agua con la reparación de tuberías, tinacos o gel antibacterial para que exista un regreso a clases seguro.