Un destino inolvidable

Al norte de Londres, justo a dos horas en tren desde la emblemática estación de King´s Cross, se encuentra York, una ciudad tan antigua como encantadora y en la que los viajeros, de esos que empacan altas dosis de curiosidad, pueden escuchar interesantes leyendas en torno a vikingos y fantasmas.

La Catedral e Iglesia Metropolitana de San Pedro.

CIUDAD MEDIEVAL

Se trata de una ciudad medieval, amurallada y bella, situada donde confluyen los ríos Ouse y Foss. Las murallas que hoy la abrazan y junto a las que es posible realizar un recorrido a pie, datan del siglo 13. Durante el paseo, de 3.4 kilómetros, los amantes de la fotografía pueden atrapar bellas panorámicas del destino.

York invita a practicar el llamado slow travel, sus pintorescas y bien conservadas calles merecen ser recorridas con calma, para hallar tan curiosas como coquetas tiendas. Es increíble ver cómo un mundo de novedades se despliega entre la estrechez.

Su callejones invitan a caminar.

TE RINDES ANTE SU BELLEZA

Quizá la más famosa y visitada es Shambles, un angosto callejón plagado de pequeñas edificaciones medievales con entramados de madera que albergan tiendas de juguetes, souvenirs y dulces típicos, entre otras maravillas que invitan a rendirse ante el window shopping.

Además de viajeros enamorados de York, hasta este punto llegan potterheads ya que se dice que, probablemente, este callejón inspiró a J.K. Rowling para crear Diagon Alley. Cierto o no, ahí es posible encontrar la tienda "The Shop that must not be named", además de un local que vende pociones y "The York Ghost Merchants", donde la gente hace larguísimas filas para comprar souvenirs de fantasmas.

"Betty´s Café Tea Rooms"

EL TÉ

El té de la tarde en esta histórica localidad es un gran atractivo y un sitio para vivir esta experiencia es "Betty´s Café Tea Rooms". Fundado en 1919, en este salón reinan la elegancia y la tradición. El sitio ofrece una amplia variedad de chocolates, pastelillos, los clásicos scones con mermelada y nata montada y, por supuesto, una selección especial de tés. La visita a este lugar permite tener una experiencia inmersiva en la cultura británica y deja un dulce sabor de boca.

Nadie debe irse sin admirar la edificación más emblemática de York: la Catedral e Iglesia Metropolitana de San Pedro. Con su estilo gótico y bellos vitrales impacta de manera positiva en cada paseante. Vale la pena subir los 275 escalones de su torre central y saber que la minuciosa restauración de esta edificación símbolo de la ciudad.

Edificaciones medievales.