Orlando te espera

Ciudad de México.- La temporada de sustos y diversión más esperada para los amantes del terror inicia hoy en Universal Studios Florida.

La edición número 32 del Halloween Horror Nights arrancó el viernes 8 de septiembre en la noche con sus primeros alaridos y hasta el 4 de noviembre, con una fecha récord de 48 noches.

La casa embrujada más esperada, de las 10 que encabezan la temporada 2023, es The Last Of Us, inspirada en el premiado videojuego post pandémico de Naughty Dog y PlayStation.

NOVEDADES

En México está disponible la serie estelarizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey a través de HBO MAX. En ella, el espectador pudo ver espectaculares secuencias de un mundo apocalíptico luego de que un virus fúngico convirtiera a los humanos en una nueva amenaza: los Infectados.

Otra gran novedad es The Exorcist: Believer, inspirada en la película de horror de Universal Pictures, próxima a estrenarse en México.

Y para la juventud amante del éxito de Netflix Stranger Things 4, su atracción será para los visitantes la oportunidad de confrontar cara a cara a demogorgons, demobats e incluso el mismo Vecna dentro de su guarida sangrienta.

AVENTURAS RENOVADAS

El menú de entretenimiento de alta carga de adrenalina lo completan las casas embrujadas Chucky: Ultimate Kill Count, Dr. Oddfellow: Twisted Origins, Dueling Dragons: Choose Thy Fate, YETI: Campground Kills, The Darkest Deal y Universal Monsters: Unsmaked.

Todas estas aventuras están renovadas y para vivir una experiencia integral en las calles de todo el complejo habrá cinco zonas de miedo en espacios para los visitantes que pasean. Ahí, algunos personajes harán de las suyas.

La famosa neblina que suele anegar todas las noches este complejo de entretenimiento traerá consigo también una experiencia gourmet del más allá. Se trata de un menú de comidas y bebidas únicas.

Estas mismas experiencias estarán disponibles en Universal Studios Hollywood a partir del 7 de septiembre.

Asustan, también causan asombro y emociones encontradas.



Este evento ya es tradición.

La gastronomía está de miedo.