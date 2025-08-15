Llevan canastillas

C omo es costumbre, las integrantes del Club Social de Damas de Reynosa visitaron el hospital General, para llevar canastillas con artículos para los recién nacidos.

Aún cuando se encuentran de receso no han dejado de trabajar en la parte de beneficencia.

En esta ocasión la encargada de invitarlas a la visita fue la actual presidenta Elvira Emperatriz Sesma Pineda, ellas visitaron a las mamás de recién nacidos para hacerles un lindo obsequio.

Esto fue por la colaboración del comité de beneficencia que dirige Marina Elizondo, acompañada por Argelia Elizondo, Marytoña Elizondo, Teresita Castilla, Gloria Quiroga, Emperatriz Sesma y Doris Reyes, visitaron el hospital, cabe señalar que la socias se dan a la tarea de recopilar todos los artículos para formar estas canastillas.

Será en el mes de septiembre cuando lleven a cabo su cambio de directiva, programado para el 11 de septiembre, la presidenta Elvira Emperatriz Sesma dará un informe de actividades y entregará reconocimientos a las socias que participaron en su directiva y cumplieron con los diferentes cargos asignados, así también entregará los estatutos de mando a Juanita de La Paz García, que fungirá como presidenta del ciclo 2025-2026.