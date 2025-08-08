Celebran su 43 aniversario

U na gran tarde fue la vivida durante la sesión solemne de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C. que preside la Dra. Angélica Almanza Treviño, en esta ocasión se llevó a cabo en el salón Balmoral del hotel Royal Garden.

Con la presencia de las socias, así como de invitados especiales llevaron a bien a realizar su asamblea mensual donde el punto principal fue la celebración del 43 aniversario de la fundación de la misma.

Durante la ceremonia se le dio la distinción a la Dra. Emilia Vela González como presidenta honoraria de la asociación, se leyó su curriculum y se encargó de dar antecedentes históricos de porque se formó amprac, siendo socia fundadora y primer presidenta.

Dra. Emilia Vela da una reseña sobre la formación de AMPRAC.

Dra. Emilia Vela recibe de manos de la Dra. Angélica Almanza la distinción como presidenta honoraria de AMPRAC.

La encargada de darle el reconocimiento, pin y mascada fue la Dra. Angélica Almanza Treviño, presidenta de la asociación.

Para finalizar se ofreció un ambigú donde se compartió un grato momento de celebración.

Past-presidentas de AMPRAC.